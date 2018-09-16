Владивосток, 16 сентября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора региона, так как неделю назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов — Андрей Тарасенко получил 46,57%, а Андрей Ищенко — 24,64% голосов жителей региона.

Primorsky.ru Андрей Тарасенко голосует на избирательном участке

По данным exit-poll, по итогам второго тура выборов губернатора приморского края врио главы региона Андрей Тарасенко побеждает с результатом в 53% голосов. Соперник Тарасенко — Андрей Ищенко от КПРФ, по данным «КЦ «Эксперт Групп», набирает 47%, Отказались отвечать на вопросы компании 30% проголосовавших.

Комментируя для ИА REGNUM данные exit-poll, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин заявил, что подобный результат был предсказуем.

«Это закономерный результат, его следовало ожидать, но пока мы не знаем окончательного результата подсчета голосов. Пока то, что мы видим — Андрей Тарасенко провел хорошую работу последнюю неделю, у него был ряд удачных встреч с избирателями, он смог мобилизовать тот электорат, который не пришел в результате наводнений в 15 районах Приморского края 9 сентября», — заявил Павел Данилин.

«Что касается коммунистов, несмотря на то, что они активно использовали подвоз и тому подобные меры, они не смогли мобилизовать свой электорат», — завершил свой комментарий директор Центра политического анализа.

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