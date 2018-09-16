Владивосток, 16 сентября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В 20:00 по местному времени (13:00 мск) 16 сентября в Приморье закрылись все избирательные участки, члены комиссий приступили к подсчету голосов и подведению итогов голосования во втором туре на выборах губернатора Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Голосование в Приморье

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Наименьшую явку показали избирательные участки Владивостока — в Первомайском районе города к 18:00 проголосовали всего 21,39% избирателей.

В целом по краю, в течение всего дня голосования явка избирателей была несущественно выше, чем на выборах в единый день голосования 9 сентября.

Явка на 20:00 станет известна вместе с предварительными итогами голосования во втором туре на выборах губернатора Приморского края. 9 сентября итоговая явка избирателей составила 30,24%.

В 2014 году явка избирателей на выборах губернатора Приморского края составила 39,65%. Тогда победу в первом туре голосования одержал кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский — его поддержали 77, 43% избирателей.

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В единый день голосования 9 сентября 2018 года ни один из кандидатов не смог заручиться абсолютной поддержкой жителей Приморья. Действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко одержал победу, но не преодолел барьер в 50% голосов — за него проголосовали 46,56%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко — 24,63%. Таким образом на 16 сентября был назначен второй тур выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября избирком передал в правоохранительные органы для проверки несколько жалоб поступивших от наблюдателей на подвоз, подкуп и незаконную агитацию в пользу одного из кандидатов.