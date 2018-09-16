Москва, 16 сентября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. О резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в воскресенье, 16 сентября, предупредило ГУ МЧС столицы.

Дождь

«По информации Росгидромет утром и днём 16 сентября в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра до 12−17 м/с», — говорится в экстренном сообщении МЧС.

Москвичам и гостям столицы рекомендовано переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты, вывески и шаткие конструкции, не парковать автомобиль под деревьями и не укрываться под деревьями самим.

Автомобилистам при возможной грозе рекомендовано припарковаться.

Также МЧС напоминает об опасности нахождения вблизи водоёмов во время грозы.

Гидрометцентр сообщает о понижении температуры воздуха днём до 17…19 градусов тепла.

Ранее сообщалось о продлении «жёлтого» уровня пожароопасности в Москве и области до 16 сентября.