Берлин, 16 сентября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. По итогам домашнего и победного для футбольного мюнхенского клуба «Бавария» с леверкузенским «Байером» матча, полузащитник мюнхенской команды Корантен Толиссо получил тяжелую травму колена. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба «Баварии».

Антон Зайцев Корантен Толиссо

По данным пресс-службы, у автора одного из победных голов «Баварии» в матче, Корантена Толиссо, диагностирован разрыв крестообразной связки колена. В результате, полузащитник вынужден буде провести несколько месяцев вне футбольного поля.

В сообщении также указывается, что партнер Толиссо по команде Рафилья растянул лодыжку и тоже не сможет выйти на поле в течение нескольких недель.

Отметим, как 15 сентября сообщало, матч между мюнхенской «Баварией» и леверкузенским «Байером» закончился со счетом 3:1 в пользу баварцев.