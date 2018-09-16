Рим, 16 сентября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. С разгромным «сухим» счетом в пользу футбольного клуба из Генуи «Самподрия», встречавшегося с командой «Фрозиноне», завершился матч 4 тура итальянского национального чемпионата. Об этом 15 сентября поздно вечером сообщило Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

Встреча проходила в Фрозиноне. Мячами в ворота хозяев отметились Фабио Квальярелла (10-ая минута), Джанлука Капрари (47-ая), Грегуар Дефрель отличился дважды (54-ая, 86-ая) и Давид Ковнацки, удачно реализовавший на 83-ей минуте пенальти. Итоговый счет встречи — 5:0 в пользу «Сампдории».

Это вторая подряд победа «Сампдории» в чемпионате Италии, которая позволила клубу из Генуи подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Фрозиноне» — на 19-ой строчке.

В следующем туре «Фрозиноне» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом», а «Сампдории» предстоит сыграть дома перенесенный ранее матч первого тура чемпионата с «Фиорентиной».