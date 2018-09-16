Владивосток, 16 сентября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Жители Приморского края 16 сентября во втором туре на выборах губернатора голосуют активнее, чем в единый день голосования 9 сентября, когда состоялись основные досрочные выборы главы региона. Явка на 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 23,23%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

ИА REGNUM Выборы — урна

Неделю назад явка на это же время составляла 21,37%.

Активнее всего во втором туре выборов губернатора Приморья голосуют жители Октябрьского муниципального района 34,31%, Ханкайского муниципального района 31,55%. Владивосток показывает низкую явку избирателей — 17%.

Голосование проходит на 1 550 избирательных участках. В крае зарегистрировано почти 1,5 млн избирателей. Более 10 тыс. из них проголосовали во втором туре досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в Приморье контролируют представители Общественной палаты РФ. По их наблюдениям второй тур выборов губернатора проходит спокойно.

«Голосование идёт в Приморском крае достаточно спокойно. Для нас важно, что обеспечивается контроль за выборами со стороны общественной палаты. 1 450 общественных наблюдателей от палаты работают на избирательных участках Приморского края. Соответственно, если появляется какая-то информация о нарушениях с участков, у нас есть возможность оперативно связаться с людьми и установить, что происходит», — прокомментировал член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября ни один из претендентов на пост губернатора Приморья не смог набрать необходимое количество голосов для победы — 50%. Во второй тур вышли кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Тарасенко.