Москва, 16 сентября, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 16 сентября, ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС по столице.

Гроза

Утром и днём в Москве 16 сентября ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза. Ветер усилится до 12−17 метров в секунду.

МЧС просит жителей по возможности переждать непогоду в капитальных строениях.

Воздух в столице прогреется до +17 градусов.