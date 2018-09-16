Лондон, 16 сентября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Планы Лондона по вводу антироссийских санкций будут отложены до выхода Великобритании из ЕС, сообщает 15 сентября газета The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Британское издание ссылается на сообщение заместителя главы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса. Уоллес заявил, что изменения в законопроекте о санкциях, принятые в мае 2018 года, вступят в силу только после официального выхода Великобритании из Евросоюза.

Речь идет о «поправке Магнитского», включенной в законопроект о санкциях Sanctions Bill. Этот законопроект предусматривает введение в Великобритании собственного санкционного механизма. Этот механизм не может быть запущен в настоящее время, так как санкционная политика ЕС определяется всеми государствами союза.

Уоллес не уточнил, когда именно Великобритания сможет начать проводить собственную санкционную политику. Формальный выход из ЕС запланирован на март 2019 года, после чего наступит «переходный период», который продлится до конца 2020 года.

Отметим, в сентябре в британских СМИ появились публикации о планах правительства Великобритании по запрету въезда на территорию страны некоторым российским гражданам в связи с «делом Скрипалей».