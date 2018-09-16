Дамаск, 16 сентября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Видео перехвата средствами ПВО Сирии ракеты, летящей со стороны Израиля, появилось в сети 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На видеозаписи, опубликованной на канале Youtube, ракета, летящая в ночном небе, вспыхивает от попадания снаряда ПВО.

Напомним, 15 сентября сирийское информационное агентство SANA сообщило, что по району международного аэропорта в Дамаске была произведена ракетная атака с территории Израиля. Часть ракет были подавлены силами ПВО, тем не менее, в районе аэропорта прогремело несколько взрывов.

Представители вооруженных сил Израиля пока не прокомментировали это сообщение.