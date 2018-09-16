Шанхай, Китай, 16 сентября, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Китайский региональный лайнер ARJ21, как ожидается, выйдет на африканский рынок, в связи с подписанием меморандума о понимании между китайской авиакомпанией Hainan Airlines и корпорацией Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC), сообщает 16 сентября газета «Жэньминь жибао».

Peng Chen Advanced Regional Jet

Авиакомпания Hainan Airlines предоставит региональные лайнеры ARJ21 африканским странам в рамках глобального сотрудничества и партнерства с африканскими перевозчиками вроде ганской AWA.

Hainan Airlines и COMAC намерены принять активное участие в содействии африканским странам в строительстве региональной сети авиалиний, а также наладить сотрудничество в сферах обслуживания самолетов, поставок авиационных материалов и обучении персонала. Кроме того, компании планируют создать лизинговую компанию в Африке с целью поддержки продаж китайских самолетов в страны Африки.

Председатель совета директоров COMAC Хэ Дунфэн отметил, что сотрудничество с Hainan Airlines нацелено на то, чтобы помочь китайским коммерческим самолетам и авиаперевозчикам выйти на глобальные рынки.

«Авиационный сектор Африки имеет огромный потенциал», — заявил председатель Hainan Airlines Чэнь Фэн, добавив, что новое партнерство принесет пользу для произведённых в Китае авиалайнеров на глобальных рынках.

Согласно соглашению, Hainan Airlines приобретет 100 самолетов ARJ21 и 200 среднемагистральных новейших пассажирских самолетов C919 у COMAC.

Напомним, что COMAC является крупнейшим китайским государственным производителем авиакосмической техники при материнской компании AVIC International. Первым самолетом корпорации стал региональный пассажирский лайнер ARJ21, вторым стал С919, который призван конкурировать с европейским Airbus A320 и американским Boeing 737.