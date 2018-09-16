Лондон, 16 сентября, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Великобритании необходим второй референдум по вопросу нахождения в составе ЕС. Об этом в статье, опубликованной в газете The Guardian, написал мэр Лондона Садик Хан.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По мнению Хана, Британии угрожает реальная опасность покинуть ЕС без соглашения о дальнейшем сотрудничестве, а это чревато исчезновением 500 тыс. рабочих мест к 2030 году. Народ должен получить право принять окончательное решение путем общенародного голосования по любой из сделок или голосования в случае ее отсутствия наряду с возможностью остаться в ЕС, отметил Хан.

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Прискорбным обстоятельством назвал мэр Лондона неспособность премьер-министра Терезы Мэй договориться по вопросу выхода из ЕС с собственной партией. О согласовании сделки с ЕС не стоит и говорить, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года жители Великобритании высказались в поддержку Brexit на референдуме. В июне 2017 года между Лондоном и Брюсселем начались официальные переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС. О сделке стороны должны договориться к ноябрю 2018 года, после чего, в марте 2019 года, настанет время Brexit.