Иваново, 16 сентября, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Сериал «90-е. Весело и громко» получил главный приз первого российского фестиваля телесериалов «Пилот», завершившего работу в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Пресс-служба фестиваля «Пилот» Эмблема фестиваля «Пилот»

Пресс-служба фестиваля «Пилот» Реклама фестиваля «Пилот» на городской улице

Победитель в номинации «Лучший пилот телевизионного сериала» был определен посредством голосования зрителей. В остальных категориях лучшие фильмы выбирали члены профессионального жюри. Конкурсная программа фестиваля включала 20 сериалов.

Пресс-служба фестиваля «Пилот» На фестивале

Приз за лучший сценарий получил сериал «Учителя» режиссера и сценариста Ильи Куликова. Елизавета Боярская признана лучшей актрисой за роль в сериале «Ворона», а Юрий Стоянов, сыгравший в «Вампирах средней полосы», получил приз за лучшую мужчскую роль.

Пресс-служба фестиваля «Пилот» На фестивале

Наградой отмечена режиссерская работа Михаила Полякова («90-е. Весело и громко») Лучшим продюсером признан Александр Цекало, работавший над сериалом «Алиби».

Пресс-служба фестиваля «Пилот» В зрительном зале

Церемония закрытия прошла 15 сентября в кинотеатре «Лодзь». Её посетили актрисы Ольга Кабо, Алика Смехова, Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская и Евгения Храповицкая, а также президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

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