Владивосток, 16 сентября, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Во втором туре на выборах губернатора Приморского края в воскресенье, 16 сентября, жители региона голосуют активнее. Так, к 10:00 по местному времени (03:00 мск) на участки пришли уже 5,08% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Primorsky.ru На избирательном участке

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Отметим, что неделю назад, в единый день голосования 9 сентября, явка к 10:00 составила 4,91%.

Во втором туре выборов главы Приморья более 10 тыс. человек воспользовались своим правом проголосовать досрочно.

Голосвание обеспечивают более 1 300 избирательных участков. Всего в крае зарегистрированно 1 456 000 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Приморского края назначила второй тур выборов губернатора на 16 сентября, после того как в единый день голосования ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России», врио губернатора края Андрей Тарасенко.