Пекин, 16 сентября, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Китайские пожарные спасли 14 857 человек, пострадавших от природных катаклизмов и эвакуировали еще 43 899 человек в августе 2018 года, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Китая, передает 15 сентября агентство Синьхуа.

Степной пожар

Кроме того, как утверждается, пожарные по всей стране смогли спасти активы общей стоимостью 2,5 млрд юаней (около $361 млн). В общей сложности в августе по всему Китаю было зафиксировано 14,2 тыс. пожаров, в которых погибли 90 человек и еще 57 получили ранения. Смертность от пожаров возросла на 57,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Август стал также самым смертельным месяцем от пожаров за последние три года: 20 человек погибли, еще 23 получили ранения в результате жуткого пожара, который произошел 25 августа в одном из отелей Харбина на северо-востоке Китая.