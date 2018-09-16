Пекин, 16 сентября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Бывший политический советник пекинского муниципалитета в Китае находится под следствием в связи с обвинениями в серьёзных нарушениях партийной дисциплины, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Beijing Patrol Китайские полицейские

Бывший вице-председатель Пекинского муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая Ли Шисян обвиняется Центральной комиссией КНР по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией в нарушении норм и правил Компартии Китая, а также коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель Постоянного комитета Ляонинского собрания народны представителей Китая Ли Вэнькэ был приговорен к 16 годам тюрьмы за взяточничество.