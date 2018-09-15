Лусака, 16 сентября, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Китай не колонизирует Замбию, заявил замбийский президент Эдгар Лунгу, развеивая мифы внутренней и иностранной пропаганды, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Эдгар Лунгу

«Наша дружба с Китаем является взаимной, и никакая пропаганда никогда не о отнимет возможности, что лежат перед нами. Китай никогда не колонизировал Замбию, поскольку, в отличие о других, он никогда не был уличен в этом», — заявил Эдгар Лунгу, отвечая на информационные атаки как замбийских, так и иностранных СМИ.

По его словам, у Замбии был выбор, с какой страной ассоциировать будущее, и этой страной стал Китай ввиду взаимной выгоды этих отношений.

Напомним, что тема колонизации Китаем стран Африки является болезненной как для Китая, так и для африканских стран, и в виду этого активно педалируется западными СМИ. Кроме того, в Пекине в начале сентября прошел саммит Форума сотрудничества Китай — Африка, где глава КНР Си Цзиньпин провел ряд встреч с лидерами африканских государств.

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