Москва, 16 сентября, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Неизвестные устроили стрельбу на Ангарской улице в Москве. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

brian.ch Автомат Калашникова

Инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе жилого дома. На место прибыли правоохранители и медики.

Раненым оказана помощь. Причины и подробности произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Таганском районе Москвы семь человек устроили стрельбу в офисном здании. Прибывшие на место полицейские задержали стрелков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Огонь они вели из оружия на базе автомата Калашникова, переделанного под стрельбу холостыми патронами.