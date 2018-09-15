Дамаск, 15 сентября, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Ракетную атаку Израиля по району международного аэропорта Дамаск отразили силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Defense.gov Израильские ВВС

По данным источника, несколько ракет, выпущенных израильскими силами, удалось сбить. Тем не менее, в районе аэропорта прогремело несколько взрывов.

Представители Армии обороны Израиля пока не комментируют эти сообщения.

Напомним, 13 сентября пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные прекратили операцию «Добрый сосед» по оказанию гуманитарной помощи населению соседних районов Сирии.

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