В Пермском крае в результате ДТП погибли три человека
Пермь, 15 сентября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. В Пермском крае легковой автомобиль врезался в здание. Об этом ТАСС сообщили в краевом территориальном центре медицины катастроф.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
Трагедия произошла в субботу, 15 сентября, в городе Кизел. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще четыре пострадали.
«Сообщение о ДТП в г. Кизел поступило в 18:55 по местному времени (16:55 мск)», — сказал источник.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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