Вашингтон, 15 сентября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Главу Пентагона Джеймса Мэттиса могут отправить в отставку сразу после промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан

По данным собеседников издания, глава Белого дома Дональд Трамп якобы разочаровался в министре обороны США из-за имеющихся разногласий между ними.

Источники газеты отмечают, что Трамп и Мэттис разошлись во взглядах по вопросу Ирана, политики в отношении НАТО и другие важные вопросы.

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