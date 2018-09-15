Приозерск, Ленинградская область, 15 сентября, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Ленинградская область отмечает юбилей сразу двух своих традиций: в регионе пятый год подряд прошли крупные этнокультурные фестивали.

Пресс-служба правительства Ленинградской области Этнофестиваль «Россия – созвучие культур»

Вчера, 14 сентября, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие V всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. Праздничная встреча традиционно собирает творческие коллективы малочисленных народов: бесермян, вепсов, водь, ижору, ингерманландских финнов, манси, ненцев, саамов, селькупов, сето, ханты.

В этом году участие в народном фестивале приняли более 180 человек: коллективы и солисты-исполнители из Удмуртской Республики, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Вологодской, Ленинградской, Мурманской и Томской областей, Эстонии. Помимо широкой ярмарки народных мастеров для гостей развернулись вепсское и водско-ижорское подворье, на которых можно было ознакомиться с аутентичными предметами быта малочисленных народов Ленинградской области.

Пресс-служба правительства Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко участвует в традиционной игре ингерманландских финнов – метание сапога

Считается, что земли Ленинградской области являются территорией древнейшего русского поселения. А по соседству с русскими издревле проживают пять финно-угорских народов: вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы.

«Для Ленинградской области наследие коренных малочисленных народов имеет особое значение, — считает губернатор Александр Дрозденко. — Без знания их истории, обычаев, без бережного отношения к языку и традициям невозможно себе представить этнокультурное богатство нашего региона. Уверен, что наш опыт в деле сохранения и развития культуры малочисленных народов будет востребован нашими гостями из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа».

Сегодня, 15 сентября, праздничную эстафету принял город Приозерск, где состоялся V межрегиональный этнофестиваль Северо-Запада «Россия — созвучие культур». Фестиваль уже стал брендом Ленинградской области и поводом для встречи представителей нескольких десятков национальностей из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Основной логотип фестиваля представляет собой сплетение разноцветных лент, представляющие различные народности и национальности России. Представители коренных малочисленных народов Ленобласти вплели в этот пестрый ковер свою ленту.

Пресс-служба правительства Ленинградской области Заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева на этнофестивале «Россия – созвучие культур»

Самой яркой частью этнофестиваля стало общее торжественное шествие участников. Делегации всех регионов Северо-Запада и районов Ленобласти презентовали «картины», представляющие самобытность их края. Фотоколлажи, вышитые полотна, красочные росписи — в финале праздничного парада все картины сложились в единую галерею, рассматривать которую можно было не один час.

«Такие праздники просто необходимы, — убеждена заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева. — Мы всегда говорим: «Мы разные, но мы вместе». И Ленинградская область своим примером дружелюбного соседства многих народов показывает это в полном объеме».