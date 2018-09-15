Киев, 15 сентября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер порадовался за Россию после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Британии подозревают в причастности к «делу Скрипалей». Об этом, как передает УНН, сообщил сам представитель США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

«Я очень рад, — сказал Волкер. — Россия не потеряла своего чувства юмора».

13 сентбря граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором опровергли свою причастность к «делу Скрипалей». Кроме того, молодые люди призвали британских следователей извиниться перед ними, если реальные виновные все-таки будут найдены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления в больницу британского города Солсбери 4 марта. Власти Великобритании, не предоставив доказательств, сразу же поспешили обвинить в произошедшем Москву.

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