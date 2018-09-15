Санкт-Петербург, 15 сентября, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга вечером 15 сентября внедорожник сбил пожилую женщину на парковке супермаркета, а затем въехал в дверь магазина. Женщина погибла, водитель отделался легкими травмами.

Https://vk.com/spb_today Внедорожник въехал в супермаркет (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщали очевидцы в социальной сети, мужчина за рулем внедорожника Infiniti «с места дал полный газ, вытолкал перед собой «Мерседес», после чего «полетел прямо, снося всё на своем пути, и знаки и людей, влетел в витрину, под ним зажало женщину».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на Нагорной улице в Репино около 17:25 мск. За рулем внедорожника находился мужчина 1950 года рождения.

«Отъезжая от парковки супермаркета, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода — женщину 1939 года рождения — после чего въехал в дверь супермаркета», — пояснили в дорожной полиции.

Сбитая женщина погибла на месте, водитель автомобиля Infiniti получил травмы, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кизеле Пермского края 15 сентября автомашина протаранила кафе. По предварительным данным, есть погибшие.

Читайте также: В Прикамье автомобиль протаранил кафе: есть погибшие