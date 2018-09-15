Козельск, Калужская область, 15 сентября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. В Калужской области, 14 сентября, в Козельской средней школе №1 торжественно открыли памятник французскому лётчику из эскадрильи «Нормандия — Неман» времён Второй мировой войны, Герою Советского Союза Марселю Альберу.

Марсель Альбер

По информации ГТРК «Калуга», церемонию посетили: представитель французской организации «Территория Нормандия-Неман» в России Оливие Берлотт, Герой России, космический испытатель Сергей Нефёдов, ветеран 18 гвардейского авиаполка «Нормандия-Неман» ВВС России гвардии полковник запаса Олег Комаров, ученики и педагоги школы.

После открытия памятника учащиеся и гости возложили цветы к монументу. Почётные гости посетили школьный музей «Нормандия-Неман», где ознакомились с письмами и личным составом авиаполка, оставили записи в Почётно книге отзывов.

Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в период с 17 по 19 сентября 2018 года Калужскую область с визитом намерен посетить известный французский историк и археолог Пьер Малиновский.

В ходе визита, запланированы встречи французского историка с ректором Калужского госуниверситета Максимом Казаком, с которым он обсудит вопросы научного сотрудничества, а также участие калужских студентов в раскопках с участием ведущих иностранных археологов.

Пьер Малиновский также планирует посетить музей эскадрильи «Нормандия — Неман» в калужской средней школе № 19, где передаст ряд артефактов, связанных с событиями Второй мировой войной.

Дальнейшая программа предусматривает встречу Малиновского с директором «Калужского объединенного музея-заповедника», экспертом по культурным ценностям министерства культуры РФ Виталием Бессоновым и посещение исторических мест городов Боровск и Малояролавец.

Посещение Пьером Малиновским Калужской области неслучайно. Французский историк давно и активно занимается поиском погибших французских лётчиков — добровольцев эскадрильи «Нормандия — Неман», которая в годы Второй мировой войны базировалась на калужской земле и бок о бок с лётчиками истребительного авиаполка Красной армии уничтожала гитлеровских воздушных ассов.

Кроме того, французский историк и археолог Пьер Малиновский активно занимается раскопками в пригородах французского города Реймс региона Шампань — Арденны в поисках останков солдат Русского экспедиционного корпуса, участвующего в Первой мировой войне на территории Франции в рамках интернациональной помощи и обмена между союзниками по Антанте. Данный проект Малиновского призван восстановить историческую справедливость по отношению к русским солдатам, погибшим во Франции во время Первой мировой войны.

Оба проекта направлены, прежде всего, на восстановление исторической памяти и справедливости, а также консолидацию российско-французских отношений. На протяжении десятилетий ключевую роль во взаимодействии России и Франции играет сотрудничество в осуществление миротворческих миссий и культурно-образовательных проектов.

«Я — патриот, моя страна — Франция. Но свое сердце я подарил России. Я обожаю эту страну. И стараюсь предпринять все, что в моих силах, для улучшения отношений между нашими двумя странами. Ну конечно, в рамках того, что я могу» — заявил Пьер Малиновский в одном из интервью журналистам.