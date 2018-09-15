Лондон, 15 сентября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. 15 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Кардифф» был разыгран матч в рамках 5-го тура АПЛ. Противостояние завершилось крупной победой «пенсионеров» со счетом 4:1.

Alexdeangelis86 Стадион «Стэмфорд Бридж»

В начале матча Сол Бамба вывел «Кардифф» вперед, замкнув передачу Шона Моррисона — 0:1. Через 21 минуту вингер национальной сборной Бельгии Эден Азар сравнял счет — 1:1. под занавес первой половины Азар офомил дубль — 2:1. На 81-й минуте Азар реализовал пенальти, тем самым оформив хэт-трик — 3:1. Через 2 минуты Виллиан похоронил гостей — 4:1.

Статистика матча («Челси"/"Кардифф»)

Удары 16/6

Удары в створ ворот 6/2

Прцоент владения 65%/35%

Нарушения правил 8/8

Поданные угловые 5/4

Набрав 15 очков «Челси» поднялся на первую позицию в турнирной таблице. «Кардифф» с 2-мя баллами идет на 16-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Азар, Педро, Жиру.

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Манга, Бамба, Артер, Ралс, Рид, Камараса, Хойлетт, Уорд.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Гарри Леннард | Эндрю Хэллидей.

Голы: Бамба 16 — 0:1, Азар 37 — 1:1, Азар 44 — 2:1, Азар 81 (пен) — 3:1, Виллиан 83 — 4:1.