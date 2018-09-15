Берлин, 15 сентября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. 15 сентября на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Вольфсбург» и «Герта». Противостояние завершилось со счетом 2:2.

Wikiolo Стадион «Фольксваген-Арена»

Единственный мяч на 16-й минуте второй половины матча забил 20-летний голландский нападающий Жавайро Дилросун — 0:1. Через 26 минут Юнус Малли сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. На 90+1-й минуте Ондржей Дуда вновь вывел берлинский коллектив вперед — 1:2. Через 2 минуты Адмир Мехмеди спас «Вольфсбург» от поражения, реализовав свой шанс после передачи Джона Брукса — 2:2.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Герта»)

Удары 14/10

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения 58%/42%

Поданные угловые 7/2

Нарушения правил 12/13

«Вольфсбург», набрав 7 очков, поднялся на 3-ю позицию. «Герта» с тем же количеством баллов идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Камачо, Герхардт, Арнольд, Брекало, Штеффен, Вегорст.

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Лацаро, Платтенхардт, Торунарига, Калу, Дуда, Груич, Дилросун, Майер, Ибишевич.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Тобиас Христ | Тимо Герах.

Желтые карточки: Груич — 24, Камачо — 90, Клюнтер — 90+5.

Голы: Дилросун 61 — 0:1, Малли (пен) 87 — 1:1, Дуда 90+1 — 1:2, Мехмеди 90+3 — 2:2.