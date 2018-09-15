Киев, 15 сентября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. В случае запуска газопровода «Северный поток — 2», Украина утратит 3% ВВП, заявил глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев 15 сентября на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Коболев отметил, что остановка строительства «Северного потока — 2» является для Украины вопросом выживания.

«Если «Северный поток — 2» сейчас будет запущен, то через 2 года проект может быть завершен. Как только это произойдёт, все расчёты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет», — рассказал глава «Нафтогаза».

По словам Коболева, если через Украину не будут транспортировать газ, Россию ничто не удержит от полноценного военного вторжения в страну.

«Для нас это будет огромная потеря — 3 млрд долларов или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма», — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» очень нужен Германии, поскольку потребление газа со временем будет только расти.

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