Калуга, 15 сентября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Выставка посвящена посвященной 75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Admoblkaluga.ru Экспонат выставки

В государственном архиве Калужской области 14 сентября открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки, экспозиция рассказывает о времени оккупации и восстановления разрушенного войной хозяйства районов будущей Калужской области.

Среди документов, представленных на выставке — акты об ущербе, причинённом немецко-фашистским войсками городам, сельским советам, учреждениям, организациям и предприятиям, а также отдельным гражданам.

Государственный архив Калужской области имеет на хранении документы, созданные оккупационными властями. Кроме того, официальные документы, составленные после освобождения советскими органами — переписка, различные справки и отчёты — расскажут, сколько населённых пунктов были уничтожены, сколько граждан угнаны в Германию.

Калужская область была образована 5 июля 1944 года, почти через год после освобождения территории, освобождение районов области растянулось: от 30 декабря 1941 года, когда была освобождена Калуга, до 17 сентября 1943 года. Экспозиция документов на выставке, рассказывает, как восстанавливались заводы, колхозы и школы.

Обращаясь в первую очередь к молодёжной аудитории, организаторы уделили особое внимание теме «Дети и война»: мобилизация на трудовой фронт, создание специальных детских домов и ремесленных училищ, работа школ. Посетители смогут ознакомиться с газетами, книгами сороковых годов, а также воспоминаниями и монографиями о наиболее драматическом периоде истории края.

В мероприятии открытия выставки приняли участие заместитель губернатора области Руслан Смоленский и региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин.

Они поблагодарил организаторов за предоставленную возможность восстановить историю по подлинным документам.

«Ваш проект имеет важнейшее значение для сохранения исторической памяти и воспитания молодежи, — подчеркнул министр Олег Калугин. — Надеюсь, что представленные здесь материалы будут использованы учителями истории на уроках, специалистами Калужского государственного института развития образования — для подготовки методических сборников, а региональным отделением Всероссийского общества «Знание» — для подготовки тематических лекций. Спасибо вам за то, что вы бережно сохраняете правду о Великой Победе, за ваш весомый вклад в общее, святое для всех калужан дело».

Выставка в калужском архиве будет работать до конца 2018 года. Экскурсии будут проводиться для всех желающих бесплатно.