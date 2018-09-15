Черкесск, 15 сентября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Продолжаются поиски пропавшего в горах Карачаево-Черкесии туриста из Москвы, сообщается 15 сентября на сайте ГУ МЧС по региону.

PBV1960 Перевал Пхия

Информацию о пропаже человека сообщил накануне, вечером 14 сентября, участковый МВД. По его информации, человек пропал в Зеленчукском районе на перевалах Речепста и Пхия. Спасатели вместе с участковым обследовали перевалы, но поиски результатов не дали.

15 сентября поиски возобновились, к ним были привлечены спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России по КЧР в составе 2 человек, а также одна единица техники.

Напомним, что ранее, 10 сентября, в горах Северной Осетии пропала Устюжанинова Мария Андреевна, 1978 г. р. Сообщается, что она направилась в сторону селения Кобань для перехода через перевал в сторону Мертвого городка в районе села Даргавс. Её местонахождение до сих пор неизвестно. Полицейские просят сообщать информацию о ней по телефонам 8-(86 739)-3−27−50; 8−919−428−03−01, 02 (с мобильного 102) или в ближайшее отделение полиции.