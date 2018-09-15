Калуга, 15 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Около 5 500 человек вышли на «Кросс Нации» во Всероссийский день бега на улице Кирова в Калуге 15 сентября.

Josiah Mackenzie Марафон

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области, на дистанции разной длины в зависимости от возраста и физических данных вышли дети и взрослые. Среди участников били и пенсионеры — любители бега.

Открыли забег представители «Красной группы» — сильнейшие бегуны. Среди девушек первой лидировала Мария Попова, в забеге она стремительно обошла не только девушек, но и спортсменов-мужчин.

На финише победителей и призеров «Кросса нации» ждали медали, дипломы и Кубки сминистерства спорта Российской Федерации.

Напомним, с 2004 года «Кросс Нации» является самым массовым по количеству участников и одним из самых масштабных по географическому охвату спортивным мероприятием, приводящимся в стране.

В 2018 году более 500 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии. Наряду с любителями на старты «Кросса наций» традиционно вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

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