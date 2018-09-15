Киев, 15 сентября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Против России, которая «блокирует» заходы судов в Азовском море, нужно ввести новые ограничительные меры. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Цель России — «оккупировать» Азовское море… — сказал Порошенко. — Это жестокое нарушение международного права».

По его словам, Россия не имеет права «атаковать или останавливать» украинские суда, так как Киев имеет «абсолютно четкий» правовой статус в Азовском море.

Порошенко добавил, что украинская сторона готовится к инициации дела против России в Международной постоянной палате третейского суда.

По его словам, против РФ необходимо ввести новые санкции, если подобные действия не прекратятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в рамках договора между Москвой и Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива имеет право осматривать суда.