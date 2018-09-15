Москва, 15 сентября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Традиционная всероссийская акция «Добрые уроки» началась для школьников по всей России. В Год добровольца, объявленный указом Президента РФ, учащиеся образовательных учреждений узнают, как создать волонтёрскую организацию и организовать добровольческую деятельность в школе и какие проекты им могут в этом помочь.

Рдш.рф Добрый урок

Общеобразовательные организации и волонтёрские центры по всей России с 15 по 30 сентября проводят Всероссийскую акцию «Добрые уроки» на тему «Создай свой волонтёрский отряд». Целью акции является привлечение детей и подростков к социальной активности, запуску своих волонтерских проектов и добрых дел. Участникам рассказывают о добровольчестве в целом и инструктируют, как создать свой волонтёрский отряд на базе школы.

По словам члена координационного совета Российского движения школьников, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артёма Метелева, акция проходит уже третий год.

«Мы видим результат — неравнодушных ребят, которые присоединяются к волонтерскому движению, становится больше, они узнают об организациях, фондах, работающих в их городах и поселках. Тысячи детей, вдохновившись примерами волонтеров, придумывают свое доброе дело, оформляют в проект, объединяются в команды и дальше продолжают заниматься волонтерством уже в составе школьного отряда, которые мы объединяем и сопровождаем в течение года в рамках «Лиги добровольческих отрядов», — отмечает Артём Метелев.

С распространением акции увеличивается количество участников и организаторов, и если изначально уроки были доступны только в очном формате, то теперь появился и онлайн-формат, как дополнение к традиционным урокам, а очные уроки стали проводить не только волонтёры местных волонтёрских организаций, но и педагоги, команды детей-лидеров, а также появились случаи, когда активисты добровольческих отрядов вовлекают в деятельность Акции соседние школы.

Акция уже реализуется более чем в 70 городах России. Волонтеры знакомят учеников средней и старшей школы (5−11-х классов) с формами и основными направлениями добровольческого движения и приглашают принять участие в реализации различных проектов.

В акции «Добрые уроки» в 2017 году приняли более 800 школ, более 20 000 детей из более 320 городов и сёл, во «Всероссийском онлайн-уроке», который проходил в апреле 2018 года, приняли участие более 30 000 пользователей.

Платформа «Россия — страна возможностей», частью которой является конкурс «Доброволец России-2018», возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие участники лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

Организаторами акции «Добрые уроки» являются Ассоциация волонтерских центров, ФГБУ «Росдетцентр», «Российское движение школьников», Дирекция по проведению Года добровольца (волонтёра) в России.