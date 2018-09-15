Ивдель, Свердловская область, 15 сентября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. По факту пожара, произошедшего в частном доме в Ивделе, проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

«В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося… — говорится в сообщении. — По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 сентября в городе Ивделе в частном доме произошел пожар. В результате ЧП пострадали шестеро детей.

Читайте также: При пожаре в частном доме в Ивделе пострадали шестеро детей

А также: Поcле пожара на Урале два ребёнка попали в реанимацию