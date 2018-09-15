Монреаль, Канада, 15 сентября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило компромисс министру спорта России Павлу Колобкову, в результате которого можно будет восстановить российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в письме главы WADA Крэйга Риди и гендиректора агентства Оливье Ниггли к главе Минспорта России, которое 15 сентября опубликовало ВВС.

Допинг

В опубликованном письме со стороны WADA Колобкову предлагается следующий компромисс. Эксперты организации должны будут получить доступ не ко всем пробам российских спортсменов, а только к тем, которые вызывают у WADA подозрения. Также России выдвигается два условия восстановления в правах РУСАДА: признать выводы доклада комиссии Макларена и предоставить WADA доступ к московской лаборатории.

Отметим, 13 сентября министр спорта России согласился принять два условия WADA и выразил надежду, что на ближайшем заседании WADA 20 сентября РУСАДА будет восстановлена в своих правах.