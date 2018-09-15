Берлин, 15 сентября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, являющийся автором серии якобы разоблачительных фильмов о допинге в российском спорте, выразил свое недоумение по поводу рекомендации комиссии по соответствию WADA исполкому организации о восстановлении РУСАДА в правах. Он написал об этом 15 сентября в своем аккаунте в Twitter.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США «Я не буду больше этого терпеть!»

По мнению немецкого журналиста, публикация комиссии по соответствию — это нестандартный для WADA шаг, однако WADA не публикует при этом письмо российской стороны, в котором отражен их новый взгляд на сложившуюся ситуацию.

«Что они скрывают?», — задается вопросом Хайо Зеппельт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свое недовольство рекомендацией комиссии по соответствию WADA по восстановлению РУСАДА в правах выразил глава USADA Трэвис Таргайт.