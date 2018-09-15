ООН: Украина на 88 месте по уровню жизни
Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. По уровню жизни Украина находится на 88 месте из 189 стран, сообщили 15 сентября эксперты ООН.
Первое место заняла Норвегия, за ней Швейцария, Австралия и Ирландия. Замыкает пятерку стран с наивысшим уровнем жизни Германия.
По данным ООН рейтинг России почти вдвое выше украинского — РФ заняла 49 место, Белоруссия расположилась на 53 месте.
Последнее 189 место занимает западноафриканское государство Нигер.
Рейтинг стран построен по трем критериям: по средней продолжительности жизни в стране, по качеству образования и уровню доходов.
Напомним, 14 августа журнал The Economist опубликовал рейтинг, согласно которому качество жизни в Киеве за пять постмайданных лет ухудшилось на 12,6%. Темпы падения качества жизни в украинской столице выше, чем в Дамаске — столице воюющей Сирии.
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