Рим, 15 сентября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Премии имени Гоголя в Италии удостоен народный артист России, актёр и режиссёр Александр Калягин. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает ТАСС.

Цитата из х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Александр Калягин в роли Миши Платонова

Вчера, 14 сентября, московский театр Et Cetera под руководством Калягина начал свои гастроли в Риме. Гастрольный тур был организован в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Зрителям в Италии был представлен спектакль театра Et Cetera «Ревизор. Версия» по знаменитой пьесе Николая Гоголя в постановке народного артиста СССР Роберта Стуруа. Пьеса была поставлена специально к 75-летнему юбилею Александра Калягина.

Спектакль продолжался почти два часа. Главную роль Хлестакова в спектакле исполнил сам Калягин. Он создал образ одинокого пожилого Хлестакова, прикованного к инвалидному креслу. После окончания спектакля зрители отблагодарили актёров продолжительными аплодисментами, а затем состоялась церемония вручения премии имени Гоголя.

Памятную медаль Калягину вручил посол России в Италии Сергей Разов, который заметил, что вручение премии очень символично в Италии, где Гоголь прожил почти 10 лет и работал над «Мёртвыми душами».

Сообщается, что спектакль покажут в Риме ещё раз в субботу, 15 сентября, после чего гастроли театра Et Cetera в Италии завершатся.

Напомним, что Александр Калягин — народный артист РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР, был награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орденом Почёта.