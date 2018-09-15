Екатеринбург, 15 сентября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестован предполагаемый убийца 10-летней девочки. Решение о мере пресечения принял Ленинский районный суд.

William Warby За решёткой

Напомним, тело девочки было найдено утром 12 сентября в квартире многоэтажки по улице Алюминиевой города Каменска-Уральского. Из квартиры пропали ценности. По данным следствия, перед этим сожитель матери девочки пригласил в квартиру собутыльника и вместе они употребляли спиртное. Затем гость избил сожителя, убил девочку, обокрал квартиру и скрылся.

Поймали его уже 13 сентября в Челябинске, где он ранее совершил два разбойных нападения на торговые павильоны. Оказалось, что уроженец Курганской области Николай А. ранее был судим за убийство.

Девочку уже похоронили. Похороны прошли 14 сентября.