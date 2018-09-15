Великий Новгород, 15 сентября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM по Новгородской и Псковской областям Ольга Кустова (Ларина) получила специальный приз мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева в рамках творческого конкурса журналистов Новгородской области «Феникс». Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Великом Новгороде 14 сентября.

Андрей Циликов Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев вручил спецприз Ольге Лариной

Вручая награду, мэр отметил, что в журналистике он ценит непредвзятость и объективность, а победителя выбрал сам.

Cпециальный приз губернатора Новгородской области Андрея Никитина получил журналист сетевого издания «ВНовгороде.ру» Кирилл Привалов.

В главной номинации конкурса «Феникс» — «За гражданскую позицию» — победителем стал корреспондент «Новой новгородской газеты» Матвей Николаев. В номинации «Экономический потенциал региона» награду получила главный редактор сетевого издания «ВНовгороде.ру» Людмила Лиукконен, журналист этого же издания Татьяна Дамрина стала победителем в номинации «Открытие года». В номинации «Тепло как энергия жизни» была награждена журналист программы «Вести.Великий Новгород» ГТРК «Славия» Анастасия Тэммо, в номинации «Место притяжения — Новгородская область» — Александр Задворнев (газета «Химик»), в номинации «Фото года» лучшими были признаны работы Николая Велицкого.

Напомним, корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина возглавляет Новгородское областное отделение Союза журналистов России (СЖР) с 2015 года. Творческий конкурс журналистов «Феникс» проводится Новгородским отделением СЖР с 2003 года. Нынешняя церемония была приурочена к 15-летию деятельности общественной организации в регионе.