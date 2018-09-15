Баку, 15 сентября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан, чтобы принять участие в праздновании 100-летия независимости страны, сообщает 15 сентября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе визита турецкий лидер проведет переговоры с официальными лицами страны, наметит шаги для углубления стратегического сотрудничества между государствами.

Напомним, Азербайджан отмечает 100 лет независимости своей страны. 15 сентября 1918 год вооруженные силы Азербайджана при поддержке Османской империи смогли вытеснить из Баку британские войска и силы Диктатуры Центрокаспия.