Пермь, 15 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. XVIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» начал свою работу в Перми, сообщает 15 сентября телеканал Культура.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Зрители смотрят фильм

Мероприятие открылось вечером 14 сентября показом документальной ленты эстонского режиссера Антса Таммика «Хрупкий мир». Этот фильм получил приз за лучшую кинооператорскую работу на международном кинофестивале фильмов о природе Matsalu, а также взял Гран-при на фестивале имени писателя В. Г. Распутина «Человек и природа».

Фестиваль продолжится до 20 сентября. За время мероприятия зрителям будет представлено около 160 документальных картин, среди которых победители международных фестивалей.

Конкурсная программа состоит из международного конкурса, российского конкурса и конкурса студенческих работ. Глава жюри международного конкурса — номинант «Эмми» 2018 года Майкл Коллинз, глава жюри росийского конкурса — продюсер Виктор Скубей жюри студенческого конкурса возглавляет режиссер Владимир Головнев.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, тренинги и семинары для документалистов, а также дискуссионная площадка.

Все представленные на конкурсе фильмы соответствуют эстетике кинолент Флаэрти, главныйм методом которого является длительное наблюдение.

«Кто получит приз, — это не самое главное. Главное — социальный контекст фестиваля. Это фильмы о людях, которые живут в настоящее время, некие модели жизни, которые предлагает другой режиссер, живущий в других странах. Это всегда бывает интересно и незабываемо», — пояснил президент кинофестиваля Павел Печёнкин.

Напомним, что Международный фестиваль документального кино «Флоэртиана» проводится в Перми уже в 18-й раз. Впервые конкурс состоялся в 1995 году и до 2006 года проводился один раз в два года. С 2006 года он перешёл в статус ежегодного международного кинофестиваля с международным жюри и с жюри международной федерации кинопрессы.