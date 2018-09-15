Хиросима, Япония, 15 сентября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла китаянку Чжан Шуай в полуфинале турнира WTA в Хиросиме. Об этом 15 сентября сообщает Gotennis.ru.

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Встреча продолжалась 1 час 48 минут и закончилась со счетом по сетам 7:6 (4), 7:5 победой17-летней американки. Анисимова реализовала 4 брейк-пойнта из 6-ти, сделала одну подачу навылет и одну двойную ошибку. Чжан Шуай реализовала три брейк-пойнта из 6, сделала 2 подачи навылет и 4 двойные ошибки.

Это первый выход 17-летней американки в финал соревнований WTA.

В финале соперницей Анисимовой станет победительница встречи матча Си Сувэй (Тайвань) — Цян Ван (Китай). По итогам турнира 17-летняя спортсменка впервые пробьется в топ-100 мирового рейтинга теннисисток.