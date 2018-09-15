Сеул, 15 сентября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Первая подводная лодка, разработанная и построенная в Южной Корее, была торжественно спущена на воду 14 сентября, сообщает Defense Aerospace.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Подводная лодка

Новая подводная лодка получила название «Досан Ан Чханхо» в честь корейского борца за независимость от японской оккупации.

Ширина 3000-тонной подводной лодки составляет 9,6 метров, а длина — 83,3 метра.

Представитель военно-морских сил Республики Корея отметил, что «Досан Ан Чханхо» — это подводная лодка первого класса, которая усилит обороноспособность военно-морского флота.

1,200-тонные и 1,800-тонные подводные лодки, уже использующиеся южнокорейскими вооруженными силами, были изготовлены при технологическом участии других стран. «Досан Ан Чханхо» стал первой субмариной, полностью разработанной в Южной Корее. Большинство составных частей подводной лодки (76%) также южнокорейского производства.

«Досан Ан Чханхо» поступит в распоряжение военно-морского флота в 2020 году после проведения тестовых испытаний.

Отметим, что в Республике Корея разворачивается программа «Корейская атака», в рамках которой в стране будут построены 9 3000-тонных подводных лодок.