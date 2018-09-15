Пермь, 15 сентября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» представит на суд зрителей первую премьеру 31-го сезона: спектакль по пьесе Александра Островского «Невольницы», сообщает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Teatr-umosta.ru Театр у моста

Произведение относится к менее изученным творениям Островского, в этой связи постановка московского режиссера Владимира Березина, уже поставившего в театре «У Моста» несколько спектаклей, будет актом просвещения для пермской публики.

«Он абсолютно русский автор, совершенно уникальный по своему языку», — отмечает Березин, восхищенно подчеркивая способность Островского создавать языком непередаваемые образы.

«Комедию «Невольницы» нельзя свести к однозначной формуле. Островский все время держит зрителя в напряжении, заставляет его то и дело менять свое мнение о героях. Рассказывая грустную историю о романтически влюбленной институтке, Островский наполняет библейскую историю о Прекрасном Иосифе и влюбленной в него жене Потифара современным ему содержанием», — подчеркивают в театре.

Teatr-umosta.ru Афиша спектакля «Невольницы» по пьесе Александра Островского

Напомним, пермский театр «У Моста» снискал популярность как в России, так и за рубежом благодаря особой мистической атмосфере, присутствующий в постановках культурного учреждения.

Театр является лауреатом многочисленных престижных премий, в том числе премии «Золотая маска», полученной за спектакль «Калека с Инишмана», поставленный по пьесе известного драматурга Мартина Макдонаха.