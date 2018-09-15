Вашингтон, 15 сентября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Отчет, подготовленный исследовательской службой конгресса США, назвал индусский национализм серьезной политической силой, разрушающей основы светского государства в Индии. В документе отмечены случаи притеснений и насилия на основе конфессиональной принадлежности, включая общегосударственные антиконверсионные законы, практику внесудебных расправ, а также постоянные посягательства на свободу выражения мнений. Кроме того, отчет отдельно указывает на деятельность ряда неправительственных организации, которая направлена на разрушения традиций светскости в Индии.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», отчеты исследовательской службы конгресса США не являются официальными документам и не отражают мнение конгрессменов, а являются справочными материалами, которые готовят эксперты для обеспечения лучшей информированности законодателей.

Основываясь на материалах документа, несколько конгрессменов призвали государственного секретаря США Майка Помпео поднять в ходе переговоров с Индией вопрос свободы вероисповедания в Индии.