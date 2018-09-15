Нью-Дели, 15 сентября, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Посол Европейского Союза (ЕС) в Индии Томас Козловски на симпозиуме «ЕС и Индия — партнеры по укреплению стабильности в изменившейся обстановке на мировой арене» заявил о необходимости разработки новой стратегии сотрудничества с целью укрепления связей между Западом и Востоком. Новый стратегический план по взаимодействию с Индией будет представлен Европейским Союзом на форуме «Азия — Европа» (АСЕМ) в октябре 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», новая обстановка в международных отношениях, по мнению участников симпозиума, требует изменения подходов к политическому и дипломатическому диалогу между государствами.

Посол ЕС в Индии Томас Козловски подчеркнул важность взаимодействия Востока и Запада при нахождении совместных ответов на возникающие вызовы и угрозы, а также в деле сохранения нормального функционирования международных институтов.