Исламабад, 15 сентября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Мухаммад Фаррук Нассим Фридай, министр права и правосудия Пакистана, предложил внести изменения в гражданское право страны с целью ускорения рассмотрения дел. По новым стандартам срок от подачи заявления до решения суда по гражданским делам не будет превышать 13 месяцев.

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По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, реформа коснётся процесса рассмотрения гражданских дел. В частности, будет введена трёхступенчатая система рассмотрения: на первом этапе заслушивается основное дело, но втором — вопросы побочного характера, на третьем — свидетельские показания. Для экономии времени суда для сбора доказательств будут привлекаться уважаемые юристы. Традиционно, суды Пакистана всех уровней загружены большим количеством рассматриваемых дел. Ускорение и упрощение судебного процесса позволит повысить эффективность всей системы.