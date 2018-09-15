Париж, 15 сентября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Эмманюэль Макрон, президент Франции, позвонил премьер-министру Пакистана Имран Хану, чтобы поздравить его с избранием. Макрон дал высокую оценку усилиям Пакистана в борьбе с терроризмом.

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По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имран Ханом Эмманюэль Макрон подчеркнул значимость развития двустороннего диалога и выразил надежду на сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и торговли. Пакистанский премьер отметил рост инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Он также обсудил с президентом Франции пакистанско-индийские отношения и ситуацию в Кашмире. Имран Хан отметил, что международное сообщество должно «облегчить страдания народа Кашмира». В заключение разговора Имран Хан пригласил Эмманюэля Макрона совершить визит в Пакистан, на что получил согласие французского президента.