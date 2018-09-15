Валенсия, Испания, 15 сентября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает рассмотрение дела полузащитника испанского футбольного клуба «Валенсия» и сборной России по футболу Дениса Черышева. Об 15 сентября сообщила пресс-служба организации.

Steindy Денис Черышев

«WADA все ещё рассматривает этот случай, поэтому мы не можем комментировать сейчас это дело», — сообщили в пресс-службе WADA.

Ранее министерство культуры, образования и спорта Испании, по итогам разбирательства в отношении российского футболиста, объявило об отсутствии нарушения антидопинговых правил Денисом Черышевым.

Отметим, проверка WADA в отношении Дениса Черышева началась после заявления отца футболиста изданию «Спорт уик-энд» о том, что в 2017 году его сын перенес инъекцию гормона роста ввиду несогласованности действий врачей в ходе его посттравматической реабилитации. Позже Чершыев-старший опроверг данную информацию, заявив, что его неправильно поняли. А РФС уточнил, что речь шла не о перенесении футболистом инъекции гормона роста, а о богатой тромбоцитами плазмы (PRP-терапия), которая не является запрещенной.