Сана, 15 сентября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Коалиция во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевском Саудовская Аравия нанесли авиаудар по автомагистрали, соединяющей портовый город Ходейда и столицу Йемена Сану. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, борьба за Ходейду — основной канал оказания гуманитарной помощи и поставки товаров первой необходимости — разгорелась в июне, когда подразделения коалиции начали военную операцию в районе города с целью вернуть под свой контроль стратегически важный пункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По нынешним подсчетам, 15 человек погибли и около 20 ранены, однако данные продолжают уточняться.

Советник по гуманитарным вопросам международной организации «Save the Children», занимающейся защитой детей по всему миру, Аманда Брайдон заявил, что «16-ый километр» — ключевой канал поставки гуманитарной помощи и что примерно 80 процентов товаров проходят именно по нему. Овладение данной автомагистралью улучшит сообщение между портовым городом и другими частями страны, обеспечив гражданское население импортированными товарами первой необходимости.